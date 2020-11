VAR após levar chute de Gatito Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:36

Rio - Gatito Fernández foi julgado pela Procuradoria da Justiça Desportiva nesta sexta-feira pelo chute que deu no aparelho do VAR após a derrota de 2 a 0 do Botafogo para o Internacional, no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Brasileirão. Ele foi condenado a três jogos de suspensão e terá que pagar uma multa de R$ 26,6 mil por ter danificado o aparelho.

Além disso, o acordo, aceito pelo atleta e homologado pelo vice-presidente administrativo e auditor do Pleno, Felipe Bevilacqua, também obrigava o goleiro a fazer um vídeo público se desculpando pelo ocorrido.