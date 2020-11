Joao Paulo espera outra postura do Botafogo na partida diante do Cruzeiro Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por MH

Publicado 14/11/2020 14:35 | Atualizado 14/11/2020 14:36

Rio - O que tudo indica é que o volante João Paulo não retornará ao Botafogo ao fim do empréstimo com o Seattle Sounders.

Publicidade

Segundo informações do “Canal do TF”, o clube deve realizar a compra do jogador que tem empréstimo até dezembro. Com boas atuações na temporada, a tendência é que os americanos efetuem a compra do atleta.



O clube alvinegro recebeu cerca de R$ 5,2 milhões pelo empréstimo e repassou parte ao Santa Cruz. Pela venda, o valor é de U$ 1,25 milhões (em torno de R$ 6,8 milhões). O Botafogo tem direito a 60% (cerca de R$ 4 milhões), com os ou 40% indo para o Santa Cruz.