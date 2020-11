O zagueiro Rafael Forster poderá atuar no final de semana Reprodução

Por MH

Publicado 17/11/2020 20:13

Expulso na vitória do Botafogo sobre o Sport (2 a 1, na Ilha do Retiro, na 15ª rodada), o zagueiro Rafael Forster foi julgado nesta terça-feira pela Primeira Comissão Discilpinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabou absolvido. Ele foi incurso no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em prática de jogada violenta e estipula suspensão de uma a seis partidas.

Sendo assim, o defensor, que perdeu a condição de titular nos últimos jogos, está à disposição da comissão técnica para o compromisso diante do Fortaleza. Forster chegou ao Botafogo por indicação do ex-técnico Paulo Autuori. Apesar de ter sido contratado para a zaga, ele atuou muito mais como volante.