Por O Dia

Publicado 18/11/2020 16:40 | Atualizado 18/11/2020 16:46

Rio - Em má fase na temporada, o Botafogo amarga apenas a 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, o clube perdeu para o RB Bragantino e deixou escapar a oportunidades de sair da zona de rebaixamento. No programa 'Fox Sports Rádio', o apresentador Benjamin Back e o comentarista Rodrigo Cascino analisaram a situação do Alvinegro.

“Só um milagre salva o Botafogo da Série B”, disse Benja, que foi complementado por Cascino: “Falta qualidade ao time titular do Botafogo. É muito pouco contar com Victor Luis, que não é um super lateral, mas dentro da atual perspectiva é um bom jogador. Contar só com Honda, Bruno Nazário, Matheus Babi, Cavalieri, Benevenuto... é pouco pro Botafogo, que até consegue criar, mas falta qualidade na hora de concluir”, disse, antes de emendar:“Depender só do Babi é muito pouco. Deu pra perceber que as coisas estavam péssimas no Botafogo — e perceber de forma definitiva, quando o Autuori, que é um profissional que a gente sabe que não gosta de largar um osso no meio do caminho, se desligou. Ali ficou claro que a coisa estava complicadíssima. Agora está tentando se acertar com o Ramón Díaz, quem dirigiu, inclusive, foi o filho dele. É um ponto de interrogação. O que será que podem colocar de novo nesse time?”, encerrou.