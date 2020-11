Kalou. Botafogo x Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 16 de Novembro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Thiago Ribeiro. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Thiago_Ribeiro

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 20:55 | Atualizado 18/11/2020 21:43

Rio - Os últimos jogos do Botafogo tem sido marcados por algumas polêmicas da arbitragem, principalmente com relação ao VAR. Na última rodada, contra o RB Bragantino, o árbitro de vídeo assinalou um pênalti quando a bola bateu no braço de Kanu dentro da área. Na opinião do jornalista Fábio Azevedo, da Fox Sports, o juiz errou ao marcar a penalidade e também deixou de anotar um pênalti para o Alvinegro, em Kalou:

"Estamos falando de quem trabalha com tecnologia. Esse pênalti (no Kalou) não é pênalti, ele é muito pênalti, ele é absurdo de pênalti, é um escândalo. O árbitro, que tem 100% de aproveitamento negativo, sempre tem lambança, estava ali nitidamente não precisava do VAR. Já que ele não marcou, o VAR deveria ter falado “Ô, bonitão, dá uma chegadinha aqui para você olhar esse lance”. Ele iria lá e falaria: “Pô, realmente, não marquei. Fui mal”. E os que ele marcou que não foram? Ou ele não sabe o que é pênalti, que é o que estou concluindo, e o VAR pensou: “Já que ele não sabe também não vou me apresentar, está frio aqui dentro com o ar-condicionado”, ironizou Fabio Azevedo, que emendou:



"Só que não é a primeira vez que o Botafogo é prejudicado não, não é choro, é o que acontece. O Botafogo vem sendo sistematicamente prejudicado pelo mau uso do VAR. Já deu. E para alguns árbitros a geladeira era um bom caminho", encerrou.