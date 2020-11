Jonas Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 19/11/2020 11:08 | Atualizado 19/11/2020 12:11

Rio - O volante Jonas, ex-Flamengo, não será mais reforço do Botafogo. A equipe carioca desistiu de contratar o jogador e não deverá mais se reforçar para o restante do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada em primeira mão pelo "FogãoNet" e confirmada pelo Jornal O Dia.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O BOTAFOGO



Segundo o site, problemas na inscrição do jogador, de 29 anos, fizeram com que a equipe carioca desistisse da sua contratação. Jonas rescindiu contrato com o Al Ittihad, de forma unilateral, e dependeria de aval da Fifa para ser contratado.

Segundo o site, problemas na inscrição do jogador, de 29 anos, fizeram com que a equipe carioca desistisse da sua contratação. Jonas rescindiu contrato com o Al Ittihad, de forma unilateral, e dependeria de aval da Fifa para ser contratado.

Publicidade

A posição de volante foi apontada por Ramón Díaz como a mais carente para o Botafogo. Com a desistência da contratação do ex-jogador do Flamengo, a tendência é que o clube carioca não contrate mais ninguém para o Brasileiro.