Emiliano Díaz Vitor_Silva

Por O Dia

Rio - Após mais uma derrota no Brasileiro, o treinador interino da equipe carioca, Emiliano Díaz, tentou manter a calma em relação ao futuro do Botafogo na competição. O argentino projetou oito vitórias para a equipe carioca escapar do rebaixamento na competição.

"Quando viemos, sabíamos que a situação era complicada e que teríamos que trabalhar em todos os aspectos: tático, físico, psicológico… O que tem que fazer é trabalhar. Acreditamos na nossa capacidade e na nossa forma de trabalhar para reverter essa situação. Sabemos que não temos tempo, temos que ganhar oito jogos em 17 partidas para não depender de ninguém. É o objetivo que estamos buscando e vamos conseguir, não tenho dúvida. Temos que falar pouco e trabalhar muito. Esse é um momento para homens", disse.

Publicidade

Com o resultado, o Botafogo continua na penúltima colocação do Brasileiro. Agora são oito jogos sem vencer na temporada, sendo seis na competição. Foram três empates e cinco derrotas.