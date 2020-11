Botafogo vive situação delicada Daniel Castelo Branco

Rio - Após mais uma derrota, o Botafogo está em situação cada vez mais delicada no Brasileiro. De acordo com os cálculos matemáticos de Tristão Garcia, disponíveis no site "Infobola", o Glorioso já tem 75% de risco de ser rebaixado para a Série B da competição.

No momento, o Glorioso é o penúltimo colocado e a segunda equipe com mais risco de queda para a Segunda Divisão. O Goiás, que venceu o Palmeiras no último sábado, tem 90% de possibilidades de rebaixamento.

Além das duas equipes, o Coritiba com 60% e Atlético-GO com 30% são as equipes que correm mais risco de serem rebaixadas. Apesar do empate contra o São Paulo, no Morumbi, o Vasco ainda tem 28% de possibilidades de queda. Depois do Cruzmaltino vem o Ceará com 23% e o Corinthians com 21%.