Felipe Neto Reprodução da Internet

Por O Dia

Acho q os comentaristas de futebol ainda não entenderam o que vai significar se o Botafogo for rebaixado.



Nem a torcida, aparentemente.



Ninguém fez as contas. — Felipe Neto (@felipeneto) November 22, 2020 Sobre o Botafogo, em português claro:



Eu não conheci UM único integrante do projeto da SA, nem mesmo entre os mais otimistas, q acreditasse q o Botafogo sobreviveria a um rebaixamento esse ano.



Não será uma morte rápida, mas aos poucos.



Se cair, ferrou. — Felipe Neto (@felipeneto) November 23, 2020 Rio - A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro está cada vez mais complicada. Após a derrota em casa para o Fortaleza, por 2 a 1, no Nilton Santos, o apresentador Felipe Neto desabafou sobre o cenário do clube e projetou as consequências que uma queda à Série B pode trazer.

Além de torcedor, Felipe chegou a investir com sua empresa no Botafogo ao longo dos últimos anos. Recentemente, ele fez um desabafo na Web sobre o cenário preocupante do clube.