Por O Dia

Publicado 23/11/2020 13:46

Rio - O clima ficou tenso no Estádio Nilton Santos após a derrota por 2 a 1 do Botafogo para o Fortaleza , no último domingo. O jornalista Pedro Dep, criador do canal de Youtube "Setor Visitante", relatou em suas redes sociais que foi ameaçado por um grupo de torcedores no entorno do estádio após a partida e precisou da ajuda da polícia para não ser agredido.