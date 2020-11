Botafogo joga mal mais uma vez, perde para o Fortaaleza e se afunda na zona de rebaixamento Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - A cada rodada que passa a situação do Botafogo fica cada vez mais complicada no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Alvinegro foi derrotado pelo Fortaleza e está na 19ª posição na tabela, com apenas 20 pontos. O comentarista do SporTV, André Loffredo, analisou a fase do clube e já colocou a equipe como uma das prováveis rebaixadas na tabela.

"A começar pela confusão interna, de diretoria, salários atrasados, falta de material, troca de técnicos. A última é meio maluca, (Ramón Díaz) foi um grande jogador e depois treinador na década de 90, teve trabalhos recentes sem brilho, estrangeiro, chega e não pode trabalhar. Este chega sem conhecer as peças, que são limitadas, no meio da pressão do Campeonato Brasileiro, chance muito pequena de dar certo", disse antes de completar.



"O Botafogo vai sair de uma administração ruim, não se sabe se vai entrar uma boa. Não quero colocar nessa situação, mas está difícil. Estamos encaminhando para três clubes com muita vontade de disputar a Série B – completou, citando Botafogo, Coritiba e Goiás", encerrou.