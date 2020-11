Emiliano Diaz, interino do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Se não bastasse a fase que o clube vive no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem problemas de desfalques no torneio. Para a próxima rodada, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, o meio-campista José Welison não poderá atuar, por conta de termos contratuais, já que o atleta está emprestado pelo clube mineiro ao Alvinegro carioca.

Com a chegada de Emiliano Díaz, que comanda o time até a chegada do pai Ramón Diaz, Zé Welison tem sido titular. No contrato não existe nenhuma cláusula que permita o Botafogo pagar o Atlético-MG para poder escalar o jogador. Com a ausência do meia, o técnico tem Rafael Forster e Carlos Rentería como opções. O jogo ocorre às 21h30, no Mineirão.