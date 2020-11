Rafael em ação pelo Istanbul Basaksehir Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 15:02

Rio - Torcedor declarado do Botafogo, o lateral-direito Rafael mantém vivo o sonho de defender o Glorioso antes de encerrar a carreira. Em entrevista ao "Esporte Interativo", o jogador foi perguntado se poderia acertar com o clube carioca em 2022, quando termina seu contrato com o Istanbul Basaksehir, da Turquia.

"Com certeza pode. Não vou mais fazer promessa, porque falei que ia jogar ano que vem e o pessoal está me cobrando. Vou deixar a vida andar. Meu sonho é jogar no Botafogo, quero jogar e pode ter certeza que se eu for para o Botafogo vai ser para ajudar. Se eu perceber que não estou ajudando, eu mesmo vou falar ou vou me retirar, mas o meu sonho com certeza continua sendo jogar no Botafogo", afirmou Rafael.