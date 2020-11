Montenegro deu outra importante ajuda para o Botafogo Satiro Sodre / SSPress

Por MH

Publicado 24/11/2020 20:25

Integrante do Comitê de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, presidente do clube na conquista do título brasileiro de 1995, voltou a fazer uma projeção ruim do Alvinegro para o futuro. Em sua opinião, sem o projeto S/A, ninguém conseguirá tirar o clube do imenso buraco financeiro que se encontra.

"Esse ano eu estava mais tranquilo. Saindo o projeto da S/A, a separação do futebol do clube, ele (Ducersio Mello, candidato apoiado por ele na eleição presidencial do clube nesta terça-feira) teria menos dificuldades. Estou começando a ficar muito preocupado caso não saia a separação... Aí, é ingovernável. Então, eu não sei se estou aqui fazendo um bem ou um mal. Tenho certeza que, talvez, o único que ainda possa dar alguma esperança porque tem um bom trânsito com investidores, empresários, é o Durcesio. Não que o Walmer e o Alessandro não tenham, mas não conhecem, não acreditam no projeto".

Apesar de ser amigo de infância de Ducersio, Montenegro garantiu que não terá cargo na nova gestão se o seu candidato vencer o pleito. ""Acho que o Botafogo está cansado do Montenegro. E o Montenegro está um pouco cansado também. Acho que insistir nisso pode ter uma ruptura ruim. E não gostaria nunca de brigar com o Botafogo. É uma paixão da minha vida toda, mas estou me sentindo sem forças. Acho que precisa de gente nova, cabeças novas, dinheiro novo, para começarmos do zero", avaliou.