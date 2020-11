Felipe Neto Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 09:12

Rio - Durcesio Mello foi eleito na noite da última terça-feira o novo presidente do Botafogo. Em sua conta oficial no Twitter, o youtuber Felipe Neto afirmou que pode iniciar uma conversa com o novo mandatário, porém, ele reafirmou as palavras do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro sobre o futuro do clube carioca.

"Deixo claro que sempre estarei aberto a ouvir o Presidente do Botafogo e contribuir no que for possível. Contudo, sem o projeto da S/A, o clube é ingovernável, como disse o Montenegro hoje. Qualquer possível projeto depende inteiramente de duas coisas: a S/A acontecer; o time não cair", afirmou.

Durcesio teve no total 477 votos (57,8%), contra 219 de Walmer Machado (26,5%) e 124 de Alessandro Leite (15,0%). Ainda houve dois votos em branco e três nulos. A chapa vencedora terá direito a 140 vagas no corpo transitório do novo Conselho Deliberativo. Pelo estatuto, o novo presidente do Botafogo assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2021.