O técnico Bruno Lazaroni Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 20:10

Rio - O Botafogo passou por várias mudanças no comando técnico nos últimos meses. A última foi a troca de Bruno Lazaroni pelo argentino Ramón Diaz, que sequer estreou ainda por conta de um problema de saúde. Nesta terça-feira, em entrevista à 'ESPN', o ex-técnico do Alvinegro comentou a demissão, no final de outubro e afirmou que o faltou convicção aos dirigentes no desligamento.

Publicidade

"Os clubes têm essa prerrogativa, podem definir o futuro de seus funcionários como bem entenderem. Isso é de qualquer empresa, pode preterir algum funcionário se achar que não está satisfazendo seus anseios. Para mim, falta convicção. Fazer um processo seletivo, identificar o perfil do profissional, a forma de trabalhar, se encaixa com o clube e sim tomar uma decisão a curto, médio ou longo prazo, de acordo com os resultados e os critérios", disse Lazaroni antes de emendar:



"Saí do clube com 53% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, 44% nos jogos que fiz esse ano, em todos os jogos que fiz como interino o aproveitamento foi 44%, tudo em competições nacionais. Com esse tipo de aproveitamento, o Botafogo estaria em situação melhor. Não querendo me gabar, mas acreditando muito na minha forma de trabalhar e em como o grupo era gerido e a resposta que dava. Acreditava muito que podia continuar o trabalho", encerrou o ex-técnico do Botafogo.