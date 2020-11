Em grave situação financeira, o Botafogo fechou a negociação de patrocínio com a Gold Meat até o fim do Brasileiro, em fevereiro Divulgação/Botafogo

Publicado 25/11/2020 18:30

Rio - Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos dos 63 disputados em 21 rodadas, o Botafogo ganhou um importante reforço para melhorar a periclitante situação, pelo menos financeira. No dia seguinte à vitória de Ducersio Mello como novo presidente administrativo, o clube anunciou a 'Gold Meat' como patrocinadora master até o fim da Série A, em fevereiro.

Avaliada como uma das maiores processadoras de alimentos da América Latina, a empresa já terá sua logo estampada na camisa alvinegra na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. O espaço mais nobre no uniforme estava vago desde a rescisão com a empresa Azeite Royal, em março. Os valores do acordo foram mantidos em sigilo.



"Anunciamos com grande satisfação essa parceria com uma marca representativa como a Gold Meat. É uma parceria que tem muito a crescer no Botafogo e que certamente trará resultados importantes para todos", destacou o presidente em exercício, Nelson Mufarrej.



Em grave situação financeira, o Botafogo acumula uma dívida de, aproximadamente, R$ 800 milhões. A criatividade para captar recursos diante do atual cenário será o maior desafio da gestão de Mello, que, assim como o torcedor, vê a transição para clube-empresa, a Botafogo S/A, como a salvação do clube. A permanência na Série A será fundamental para atrair investidores no mercado pós-pandemia do novo coronavírus. Otimista, o vice-presidente Comercial e Marketing do Botafogo, Ricardo Rotenberg, destacou a expectativa de sucesso com a parceria.



"A empresa Gold Meat faz parte de um grupo forte, tem uma exportação por commodities muito grande e já se faz presente em alguns estados no varejo. A partir de janeiro, em parceria com o Botafogo, vai entrar mais forte no Rio. Teremos no espaço mais nobre do uniforme uma empresa que é referência nacional no seu campo de atuação. Uma parceria que será de muito sucesso", afirmou Rotenberg.