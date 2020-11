Barroca VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 11:52

Rio - O Botafogo anunciou uma nova troca de técnicos na última sexta-feira. O treinador argentino Ramón Díaz foi demitido, enquanto Eduardo Barroca voltou ao comando da equipe após curta passagem em 2019. No entanto, de acordo com o 'Ge.com', o Alvinegro sondou outros nomes antes de fechar com o ex-técnico do Vitória.

Segundo o portal, o clube listou também Lisca, do América-MG, Marcelo Chamusca, do Fortaleza e Mauricio Barbieri, do Red Bull Bragantino. Contudo, como todos estão empregados, o Alvinegro teria que arcar com custos de recisão. Barroca assinará com o Alvinegro até o fim do Campeonato Brasileiro e estreia contra o Flamengo, no dia 5.