Presidente Nelson Mufarrej Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 15:04

Rio - Na zona de rebaixamento do Brasileirão, afundado em dívidas e em crise política, o Botafogo vive temporada para se esquecer. Na última sexta-feira, Honda foi às redes sociais e ameaçou deixar o clube após a troca de técnicos recente. Em comentários no 'Fox Sports', o jornalista Paulo Calçade analisou a situação do Alvinegro.

"O Botafogo, como vários clubes brasileiros, é um clube doente. Todo mundo adoece, nós, as instituições, as empresas. E o Botafogo está em estado terminal. Precisamos salvar o Botafogo como? Não é pegando um caminhão de dinheiro do tesouro nacional e dando, falando “vocês já fizeram muita bobagem", disse Calçade, que complementou:



"Os clubes precisam de lideranças e futebol que possam salvá-los. O problema do Botafogo é que tem poder de arrecadação pequeno em relação ao tamanho da dívida. Tem que olhar o poder de reação e de pagar essa dívida. É uma pena, porque é uma instituição que não pode morrer. Não pode morrer", encerrou o jornalista.