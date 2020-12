Pedro José Falci Alves entrou na Justiça contra o Botafogo Divulgação

Por Venê Casagrande

Rio - O Botafogo pode ter mais um problema financeiro na Justiça nos próximos dias. Ex-preparador físico da equipe profissional de Basquete do Botafogo, Pedro José Falci Alves entrou com uma ação na Justiça e cobra do Alvinegro R$ 75.588,59. Entre os pedidos, o profissional pede: liberação do FGTS; pagamentos das verbas rescisórias; pagamento das diferenças no recolhimento do FGTS; multa do art. 467; multa do art. 477 e pagamentos dos Honorários Advocatícios.

O advogado que representa Pedro é o Neimar Quesada. A reportagem tentou contato com o profissional, mas não obteve sucesso até a publicação da matéria. O jornal O Dia também procurou o departamento jurídico do Botafogo, mas, até o momento, não teve retorno.