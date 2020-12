Botafogo

Renan relembra fuga do Z-4 em 2009 e faz pedido ao elenco do Botafogo: 'Tem que se blindar'

Campanha do Alvinegro naquele Brasileirão é parecida com a atual; equipe conseguiu se livrar do rebaixamento na última rodada após vencer cinco dos últimos sete jogos

Publicado há 4 horas