Botafogo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - rodada 14 . Gol do atacante Pedro Raul. Estádio Engenhão Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 15:34 | Atualizado 01/12/2020 15:34

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta terça-feira que terá um novo patrocínio. O Glorioso vai exibir a marca na parte frontal da barra da camisa a marca Centrum até o fim de 2021. O anúncio foi feito nas redes sociais e com um vídeo na Botafogo TV.

Prepare-se! Está chegando no Fogão um patrocínio GLORIOSO

Daqui a pouco, na Botafogo TV, conheça um projeto pioneiro e humano, lançado em parceria com #Centrum, que encherá de orgulho todo botafoguense! pic.twitter.com/D5qO1GKz8f — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 1, 2020

A marca estará presente no futebol masculino, futebol feminino e também no Estádio Nilton Santos, segundo Caio Araújo, gerente comercial do clube. De acordo com Caio, a parceria irá estimular a prevenção contra a Covid-19.