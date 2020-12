Lucio Flavio comanda o Botafogo na ausência de Barroca Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro — 19ª colocação, com apenas 20 pontos (11 deles oriundos de empates) —, o Botafogo segue a sua preparação para o clássico com o Flamengo, neste próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, em compromisso válido pela 24ª rodada. Há sete compromissos sem vencer, o Alvinegro tentará diante do Rubro-Negro evitar o seu pior jejum desde os anos de 2012 e 14.

Nessas duas temporadas, o clube de General Severiano também ficou sete jogos sem vencer. Em 2014, inclusive, a péssima campanha resultou em seu segundo rebaixamento à Série B na história. Na década, o Botafogo só viveu jejum maior em 2010, quando ficou nove partidas sem ganhar. No entanto, naquele ano, sob o comando de Joel Santana, a situação era bem diferente, pois a equipe registrava poucas derrotas.

Publicidade

Agora, além do péssimo futebol apresentado pela equipe no Brasileiro, o Alvinegro ainda terá pela frente o Flamengo, que briga pelo título. Além disso, o técnico Eduardo Barroca foi diagnosticado com a Covid-19 e não poderá estar à beira do campo. O auxiliar Lucio Flavio será o responsável pelo comando da equipe no clássico.