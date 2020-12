Ex-Internacional, Cesinha volta a ser opção para Eduardo Barroca após 'empréstimo' para o sub-20 Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 15:23

Rio - Último reforço anunciado pelo Botafogo na janela de transferência, o meia-atacante Cesinha voltou a treinar entre os profissionais após o 'empréstimo' para a equipe sub-20, campeão da Taça Rio. Como foi pouco aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet, no Internacional, a comissão técnica tenta acelerar não apenas a adaptação, mas dar ritmo ao camisa 10 do Colorado na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

De volta à rotina de treinos sob o comando dos auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio, o meia-atacante vive a expectativa de ser relacionado para o clássico com o Flamengo, sábado, às 17h, no Nilton Santos. Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, o Glorioso não vence há nove jogos.

CESINHA:

Revelado pelo Três Passos Atlético Clube, o TAC, de Porto Alegre, Cesinha estava na mira do Botafogo desde a Copinha. Destaque do Inter, o meia-atacante chegou bem avaliado: habilidoso, dono de bom poder de organização e de finalização na chega ao ataque. Os atributos, no entanto, não convenceram o argentino Eduardo Coudet, técnico do Inter até o início de novembro, que apostou nos medalhões para manter a equipe competitiva na corrida pelo título brasileiro.



O TAC é o mesmo clube que revelou o atacante Luis Henrique, vendido ao Olympique de Marselha, da França, por cerca de R$ 25 milhões, maior transação na história do clube. O Alvinegro aposta na descoberta de outra joia. Em processo de recondicionamento, Cesinha entrou no segundo tempo da final da Taça Rio Sub-20, contra o Volta Redonda, no sábado, e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis. Após o título, ele foi titular na derrota por 3 a 0 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, na segunda-feira.