A estátua de Zagallo no Estádio Nilton Santos foi vandalizada Estefan Radovicz

Por MH

Publicado 02/12/2020 15:18

Atualmente com 78% de risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, de acordo com as projeções do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Botafogo resolveu apelar para o plano espiritual em busca de qualquer ajuda para se salvar da degola. Segundo a conta Info Botafogo, no Twitter, a diretoria já planeja levar um padre ao Estádio Nilton Santos para benzer o clube.

Antes, em uma ação organizada pelos torcedores nas redes sociais, diversos alvinegros jogaram sal grosso no entorno do Niltão para afastar as energias ruins, o que não funcionou muito bem.

Publicidade

Quem também marcará presença no estádio é o presidente eleito Durcesio Mello, acompanhado do vice-presidente Vinicius Assumpção, para conversar com o gerente de futebol Túlio Lustosa, a comissão técnica e os jogadores. O atual mandatário, Nelson Mufarrej, também estará presente.