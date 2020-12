O empresário Durcesio Mello é o novo presidente do Botafogo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 09:04

Rio - Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello assume o comando do clube em meio a reta final do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, ele conversou com jogadores e membros da comissão técnica em visita ao Nilton Santos. O novo mandatário elogiou o processo de transição de comando político do Glorioso.

"Passei uma mensagem de otimismo e comprometimento com tudo que tem sido feito. Fiquei muito animado. Preciso agradecer ao Nelson (Mufarrej, presidente) e ao Alessandro (Leite, vice executivo), que proporcionaram isso e estão proporcionando essa transição maravilhosa, mostrando os botafoguenses que são", afirmou em entrevista à Botafogo TV.

Durcesio afirmou que estará presente ao lado do grupo de jogadores na reta final do Brasileiro. Na opinião do novo presidente, o Botafogo irá disputar um novo campeonato nos próximos jogos.

"Pretendo comparecer mais ao Nilton Santos para mostrar minha cara e estar com os jogadores nesse momento. Estamos começando um novo campeonato, de 16 jogos, em que temos que atingir uma meta para não cair. Estamos temporariamente nessa posição, vamos sair dessa e acredito muito", disse.