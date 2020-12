O pastor Delano Maia visitou o Nilton Santos Arquivo pessoal

Por MH

Se dentro de campo está difícil espantar a fase ruim do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o jeito é apelar para ajuda divina. Na tarde desta última quarta-feira, o pastor capixaba Delano Maia dos Santos visitou as dependências do Estádio Nilton Santos e fez uma série de orações e pedidos aos céus para ajudar o clube a escapar da degola.





Com mais de 78% de risco de queda, segundo as projeções do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro já não vence há sete partidas na Série A. No próximo sábado, também no Niltão, o time faz o clássico carioca da rodada diante do Flamengo. O Botafogo é o vice-lanterna, com apenas 20 pontos (11 deles oriundos de empates).

"Foi um tempo de muita unidade e oração. Foi maravilhoso. Fomos presentados em poder ver os jogadores indo para o treino, todos muito confiantes. Eu pude ver nos olhos dos jogadores uma fé de que nesta reta final, o Botafogo será muito abençoado. Tivemos o momento de orar no campo, no banco dos jogadores, pedindo que o senhor Jesus abençoasse aquele estádio e todas as famílias que fazem parte do grupo do Botafogo, desde o porteiro até o diretor, porque todos são importantes. E ali pedi para Jesus abençoar as partidas do Botafogo, que ele dê vitórias a esse grupo unido e cheio de fé. Foram ações maravilhosas", contou o pastor, em contotao com o site Fogãonet.