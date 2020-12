Ze Welison não poderá enfrentar o Atlético-MG por conta do acordo do empréstimo feito pelos mineiros Vitor_Silva

Por MH

Em situação mais do que delicada no Campeonato Brasileiro — 17º colocado, com apenas 20 pontos —, o Botafogo segue a sua preparação para o clássico com o Flamengo, neste próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, em compromisso válido pela 24ª rodada. A novidade é o retorno do volante José Welison, que não pôde atuar contra o Atlético Mineiro por questões contratuais.

O problema é que, além do técnico Eduardo Barroca (diagnosticado com a Covid-19), o Alvinegro terá ao menos um desfalque importante para essa partida. O zagueiro Kanu, um dos poucos destaques do time, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Existe a possibilidade de Rafael Forster, que tem sido escalado como volante, ser recuado para a defesa ao lado de Marcelo Benevenuto. O lateral-direito Kelvin, outro que está fora por suspensão, será substituído por Marcinho.

A grande incógnita fica sobre o setor ofensivo, uma vez que Matheus Babi, Pedro Raul, Kalou e até mesmo Warley, que voltou a ganhar mais oportunidades recentemente, não têm se apresentado bem nas últimas partidas.