Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:11

Rio - Afastado do comando técnico da equipe por conta da Covid-19, Eduardo Barroca não vai poder fazer a sua reestreia pelo Botafogo contra o Flamengo, porém, o treinador deverá alterar em quatro peças a sua equipe para o clássico desde sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Kevin e Kanu devem dar lugar a Marcinho e Rafael Forster, que atuaram contra o Atlético-MG, em outras posições. José Welison retorna ao meio-campo na vaga de Rentería. Ele não encarou o Galo por questões contratuais.

Honda deve voltar ao time titular no clássico. No ataque, Rhuan deverá ter outra chances, ao lado de Bruno Nazário, que havia sido barrado por Emiliano Díaz na última rodada, e do centroavante Pedro Raul.O Alvinegro deve ir a campo no Nilton Santos com: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Bruno Nazário e Pedro Raul.