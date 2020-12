Cícero VITOR SILVA / BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 19:05

Rio - Com a saída de Ramón e Emiliano Díaz, alguns jogadores escanteados podem voltar a ter chances no Botafogo. Pouco usados com os argentinos, Cícero, Barrandeguy e Lucas Campos voltarão a ser relacionados pelo Alvinegro para o clássico deste sábado, contra o Flamengo. A partida está marcada para às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, além do trio, outro que deve voltar é o peruano Lecaros, recuperado de lesão. O Alvinegro deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazário, Rhuan e Pedro Raul. Com covid-19, Eduardo Barroca não poderá estar à beira do campo.