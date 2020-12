Nova camisa do Botafogo tem detalhes dourados Reprodução/Botafogo

Por Lance

Publicado 04/12/2020 20:30

Rio - Aos poucos, a nova coleção de uniformes do Botafogo é conhecida. Com a camisa principal lançada, o Alvinegro também tem uma nova camisa de aquecimento, marcada por detalhes dourados na manga e no escudo. A peça é produzida pela Kappa e faz parte da coleção 2020/21.



O clube de General Severiano havia lançado apenas o uniforme tradicional, com listras alvinegras, no que diz respeito à nova coleção. A camisa de aquecimento vem para acompanhar a camisa número um e custa R$ 159,90, com tamanhos disponível do P ao GG adultos.



Para esta camisa, que será utilizada pelos jogadores ao subirem ao gramado para aquecer antes das partidas, os detalhes dourados chamam a atenção. Até mesmo o bordado do escudo do Alvinegro tem detalhes nesta cor.



A Kappa e o Botafogo estudam o lançamento dos outros dois uniformes principais ainda em 2020. A pandemia do novo coronavírus atrasou a programação de divulgação das novas camisas do Alvinegro junto a empresa italiana.