Com 442 jogos, o ex-goleiro Manga é o sexto jogador que mais vezes defendeu o Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 21:28

Rio - Goleiro do time do século do Botafogo, anunciado no centenário do clube, em 2004, Manga é o homenageado da vez na parceria do clube com a empresa 'Ídolos Alvinegros'. O ídolo, de 83 anos, teve uma camisa retrô colocada à venda pelo valor de R$ 159,90. O Glorioso, numa bonita ação, abriu mão do lucro em prol do ídolo que vive no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá.



A camisa retrô de Manga estará disponível para compra em manga longa, manga curta e regata, pelo site https://loja.idolosalvinegros.com.br . Maior goleiro da história do Glorioso, o camisa 1 disputou 442 jogos pelo clube em dez anos. Destaque, disputou a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, como titular da Seleção.



Se depender da paixão da torcida alvinegra, Manga terá uma grata surpresa em pouco tempo. Em maio desse ano, o ex-goleiro contou com a ajuda de fiéis botafoguenses para conseguir uma casa no Retiro dos Artistas, após anos vivendo no Equador e no Uruguai. A campanha foi liderada pelo jornalista Marcelo Gomes, da 'ESPN Brasil', e pelo músico Léo Russo.



Manga vive com a esposa, Maria Cecilia, na casa mobiliada e reformada com a ajuda de torcedores. Ídolo do Nacional, do Uruguai, Manga também contou com a solidariedade os uruguaios, que, numa campanha, financiaram o tratamento de saúde do ex-goleiro durante o período em que morou em Montevidéu.