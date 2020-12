O CRÉDITO DA FOTO É OBRIGATÓRIO: Vítor Silva/Botafogo Honda.Botafogo x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 22 de Novembro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo

Rio - Keisuke Honda pode deixar o Botafogo, em janeiro, segundo informações da Yahoo! Japonesa. O Portimonense, de Portugal, tem interesse em contar com o meia japonês.

O responsável por tentar levar Honda para atuar na Liga Portuguesa é Robson Ponte, ex-jogador do Guarani e atual dirigente do Portimonense. Ponte atuou na Liga Japonesa por seis temporadas, pelo Urawa Reds, e atuou contra o veterano alvinegro.



O que pode facilitar a saída de Honda é o fato dele estar insatisfeito com o momento do clube, sobretudo com a saída precoce de Ramón Díaz, que sequer chegou a estrear no cargo de técnico. Honda destacou o caso como "inacreditável" e avalia deixar o Botafogo.