Botafogo vive situação delicada Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:29

Rio - Em momento delicado no Brasileirão, o Botafogo vê a cada rodada as suas possibilidades de rebaixamento aumentarem ainda mais. Com a derrota para o Flamengo, no último sábado, o clube carioca agora tem 83% de risco de queda para a Série B, de acordo com o site "Infobola".

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Glorioso precisa somar 27 pontos para evitar qualquer risco de rebaixamento. Isso significaria que a equipe carioca teria que vencer nove das 13 partidas que restam até o fim do Brasileiro. No entanto, a equipe carioca pode se salvar com uma pontuação menor.

No momento, o clube carioca tem 20 pontos, cinco a menos que o Sport, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Glorioso tem um jogo a menos, que irá cumprir na próxima quarta-feira, diante do São Paulo, no Morumbi.