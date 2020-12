Goleiro sofreu edema ósseo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 11:40

Rio - Vivendo uma situação bem delicada, o Botafogo pode ter um reforço importante para o duelo de quarta-feira contra o São Paulo. De acordo com informações do site "FogãoNet", o goleiro Gatito Fernández pode ficar à disposição para entrar em campo.

O goleiro paraguaio tem evoluído do edema ósseo no joelho. Caso não possa retornar contra o São Paulo, ele é aguardado no jogo do próximo sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio.

A última partida de Gatito pelo Botafogo aconteceu no dia 23 de setembro contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Alvinegro empatou sem gols em São Januário e acabou avançando na competição.

Depois disso, Gatito foi servir a seleção paraguaia no empate contra o Peru, pelas Eliminatórias. Sem poder contar com o goleiro, o Botafogo tem tido Diego Cavalieri como titular da posição nos últimos jogos.