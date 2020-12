Rafael Forster pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 07/12/2020 18:12

Em situação desesperado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tenta encontrar forças para a partida contra o líder São Paulo, na próxima quarta-feira, no Morumbi, em partida adiada ainda do primeiro turno. Há oito compromissos sem vencer, o time do técnico Eduardo Barroca, que ainda se recupera da Covid-19, terá que improvisar um lateral esquerdo no meio da semana.

Expulso no clássico com o Flamengo, no último domingo, Victor Luis cumprirá suspensão. Seu substituto de imediato, Guilherme Santos, está lesionado e não tem previsão de retorno. O jogador tem uma lesão grau 3 e é possível que só esteja à disposição na reta final da competição.

Sem os dois, a solução será improvisar o zagueiro Rafael Forster, que joga pelo lado esquerdo, ou lateral-direito Gustavo Cascardo, que sequer estreou até hoje. O jogador foi contratao no final de setembro.