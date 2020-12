Barroca VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:32

Rio - Presidente eleito do Botafogo, Durcesio Mello, afirmou que Eduardo Barroca irá permanecer no comando do clube carioca até o fim do Brasileirão. O futuro mandatário, que assume o clube carioca no dia 1º de janeiro, criticou as constantes mudanças de técnico do Glorioso em 2020.

"Eu asseguro que o Barroca não sai pelo menos até 24 de fevereiro, isso eu garanto. Ele está escolhido, até porque o elenco está reclamando muito da constante mudança de técnicos. Soube que houve uma reclamação geral quando o Ramón Díaz saiu, mas ele infelizmente está com um tumor maligno e não sabe quando poderia se apresentar. O Barroca veio, tem uma identidade com o clube e tenho falado com ele diariamente, confio muito no trabalho dele", afirmou em entrevista à TV MAX.

Eduardo Barroca é o quinto treinador do Botafogo na temporada. Alberto Valentim começou o ano e acabou demitido ainda no Estadual, depois Paulo Autuori e Bruno Lazaroni comandaram a equipe. Ramón Díaz foi contratado, mas acabou demitido sem dirigir o Alvinegro em nenhuma partida.