O empresário Durcesio Mello é o novo presidente do Botafogo

Por O Dia

Rio - Antes mesmo de ter tomado a posse da presidência do Botafogo, Durcesio Mello já começou a atuar nos bastidores do clube. Em entrevista à TV MAX, o futuro mandatário revelou que teve uma reunião com os presidentes de Fluminense e Vasco, Mário Bittencourt e Alexandre Campello, respectivamente, e que vai se encontrar ainda nesta quarta-feira com Rubens Lopes, presidente da FERJ.

A relação do clube alvinegro com a federação do Rio de Janeiro andou conturbada, quando a equipe se posicionou contra a volta do Campeonato Carioca devido à pandemia do novo coronavírus. O time de General Severiano chegou a ser punido pela entidade, com chances de levar o processo à Justiça comum.



"Não conheço o presidente Rubens Lopes (da Ferj) pessoalmente, estarei com ele amanhã (quarta) às 16h para conhecê-lo. Pretendo manter uma relação cordial e profissional com a Ferj, que é quem comanda o futebol do Rio de Janeiro. Temos que ter uma relação saudável, honesta e transparente", afirmou Durcesio.



Em contrapartida, Durcesio revelou ter receio da não realização do Estadual em 2021. Sem a Globo, a falta de verba virou um grande empecilho para que a competição não aconteça.

"Há muitas incertezas ainda. Não sabemos se vai haver o Campeonato Carioca, porque não tem TV, não tem verba… Estamos trabalhando, a Ferj está trabalhando, o Marcelo Campos Pinto (ex-diretor da Globo) está fazendo um trabalho bacana de vender o Estadual", explicou.



Pazes com o Flamengo?

Usando uma linha de conciliador, o futuro presidente quer ter uma relação boa com o Flamengo, algo que não vem acontecendo durantes alguns anos. No último sábado, os clubes travaram uma briga nos bastidores por conta de uma faixa que falava em preservar vida, exposta nas arquibancadas do estádio Nilton Santos, durante o clássico.

Faixa que ficará na arquibancada do Botafogo hoje:



"Os quatro grandes do Rio têm sempre de estar unidos. Essa briga de décadas não leva a nada. O Flamengo não é nada sem Botafogo, Fluminense e Vasco, e o mesmo vale para os outros", disse Durcesio.



