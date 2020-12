Japonês prometeu muita luta Vitor Silva/Botafogo

Rio - A situação do Botafogo não é nada fácil no Brasileirão. Na 19ª posição, com 20 pontos, o Alvinegro já está a cinco de deixar o Z-4. Nesta quarta, o clube encara o São Paulo em rodada adiada do primeiro turno. Durante o 'Seleção SporTV', o jornalista Carlos Cereto falou sobre o momento do clube e afirmou que o Alvinegro deveria rescindir com Keisuke Honda.

"Está faltando personalidade, técnica, condição física. Botafogo deveria aproveitar e dizer a porta da rua é serventia da casa. Honda não tuitou que queria ir embora? Ali o Botafogo deveria ter aproveitado. Foi uma contratação totalmente equivocada, assim como o Kalou. Sobretudo para time que não tem dinheiro para contratar e deixar salário em dia", disse Cereto, que emendou:



"O Botafogo argumentava que precisava contratar para chamar público, vender camisa e pelo projeto do clube-empresa. Deveria ter investido em outros jogadores para ter time mais competitivo, nota 6,0, e se manter na Primeira Divisão. Era melhor que gastar em tantos treinadores, foram cinco", encerrou o jornalista.