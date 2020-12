Felipe Neto Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 09:15

Rio - Após a goleada sofrida contra o São Paulo, o youtuber Felipe Neto se manifestou no Twitter. Revoltado com mais um resultado negativo do Botafogo, ele disparou aqueles que considera responsáveis pelo atual momento péssimo da equipe na temporada

“Os responsáveis pela destruição do Botafogo NUNCA se responsabilizarão genuinamente”, escreveu o influenciador digital em seu perfil do Twitter.

Felipe Neto é um grande crítico da atual gestão do Botafogo. Ex-patrocinador do clube carioca, ele afirmou recentemente que qualquer projeto no clube carioca é inviável sem a criação da S/A.

Após a vitória de Durcesio Mello nas eleições presidenciais do clube carioca, o youtuber afirmou que aceita conversar com o presidente eleito para estabelecer um novo planejamento. Ele assumirá o comando do clube carioca no começo do ano que vem.