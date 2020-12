Marcinho.Sao Paulo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. 09 de dezembro de 2020, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 09:49

Rio - Um dos maiores ídolos da história recente do Botafogo, o ex-goleiro Jefferson desabafou na sua conta no Instagram, após a goleada sofrida para o São Paulo. Ele pediu mais entrega ao atual elenco do clube carioca e relembrou que já passou por momentos complicados com a camisa do Glorioso.

"Rapaziada, só queria trazer um recado para vocês. Estou hoje aqui desse lado, mas já estive aí do lado de vocês e sei que não está sendo fácil. Ganhar e perder faz parte, mas tem que entregar mais dentro de campo, tem que entregar tudo dentro de campo", afirmou.

O Botafogo está na zona de rebaixamento, com 20 pontos. Na opinião de Jefferson, a impressão que dá é de que o elenco alvinegro já jogou a toalha, mesmo faltando 14 jogos para o fim do Brasileirão.

"Parece que já jogaram a toalha, já aceitaram a situação. Você não vê ninguém revoltado dentro de campo, ninguém chamando a responsabilidade, cabeça baixa. Às vezes está parecendo que está só esperando acabar o campeonato. Cara, deixa tudo dentro de campo. É sangue no olho, sangue no olho e lutar. Tem que lutar. Não pode se entregar desse jeito não. Tem que lutar até o final", disse.