Botafogo está em situação delicada Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 10/12/2020 14:53

Rio - Após a derrota do Botafogo para o líder São Paulo por 3 a 0 na última quarta-feira em partida atrasada da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o apresentador Benjamin Back analisou a situação do clube carioca. Além de elogiar o Tricolor Paulista, Benja disse que o Alvinegro não irá escapar do rebaixamento e terá dificuldades de retornar à Série A.