Publicado 10/12/2020 12:26

Rio - Em grande fase no Sampaio Corrêa, o atacante Caio Dantas é o atual artilheiro da Série B, com 17 gols marcados, e vem chamando a atenção de clubes no futebol brasileiro e no exterior. Presidente do Sampaio, Sérgio Frota, revelou que o jogador que tem várias opções para seguir caminho em 2021. Segundo o mandatário, clubes Série A e da Europa alternam entrem propostas e sondagens.

"Um cara que está fazendo o que ele está fazendo chama muita atenção. Já chegou proposta do Ceará, o Palmeiras mandou um representante, teve clube do Leste Europeu, de Portugal, veio também o Botafogo. O que tem segurado é o acordo que tenho com o grupo dele", afirmou em entrevista ao 'globoesporte.com'.



O presidente do Sampaio também falou sobre o sonho do Sampaio de contar com o atacante para a próxima temporada. Frota afirmou que a permanecia do artilheiro passa pelo acesso à Série A.



"O Sampaio tem um empréstimo com o Caio até o fim da Série B. Não tem cláusula de vitrine, mas temos um acerto. Conversei com os empresários deles para não fechar pré-contrato antes do fim da Série B. Se a gente subir eu sei como resolver e vou fazer de tudo para ele ficar", finalizou.



Atualmente, Caio Dantas pertence a dois empresários que direcionam a carreira do jogador. No começo da temporada, o atacante se destacou no Boavista-RJ, onde marcou sete gols em 12 jogos. Inclusive, o jogador foi sondado pelo Botafogo na época, mas a negociação não avançou e foi emprestado ao Água Santa-SP.

Aos 27 anos, Caio Dantas já passou por clubes como o Audax-SP, América-MG, Boavista-RJ, RB Brasil-SP, Uberlândia-MG, Coimbra-MG, Botafogo-SP e Cuiabá.