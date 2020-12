Botafogo promete premiação a jogadores em caso de permanência na primeira divisão Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 13:26

Rio - A situação do Botafogo está cada vez mais complicada no Campeonato Brasileiro. A derrota por 4 a 0 para o São Paulo, na última quarta-feira, foi a sexta seguida na competição . Com o objetivo de motivar o elenco, a diretoria prometeu uma premiação aos jogadores caso eles consigam evitar o rebaixamento.

No primeiro momento, a cúpula alvinegra premiaria somente se o grupo garantisse vaga na Sul-Americana, mas o momento complicado fez os dirigentes decidirem por injetar ânimo no elenco. As informações são do "O Globo".

Caso consiga se livrar do rebaixamento, o Botafogo garante quase R$ 10 milhões em premiação da CBF e usará parte da grana para distribuir aos atletas. A promessa foi feita pela atual diretoria em acordo com o presidente eleito, Durcesio Mello.

O próximo compromisso do Campeonato Brasileiro será contra o Internacional, no próximo sábado, no Estádio Beira-Rio. A bola rola às 19h (de Brasília).