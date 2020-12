Pedro Raul.. Coritiba x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Couto Pereira. 19 de dezembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo.

Por Lance

Publicado 20/12/2020 10:12

Rio - Autor dos dois gols, Pedro Raul foi decisivo na vitória de virada do Botafogo por 2 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado. Além de tirar o clube da lanterna, o triunfo no Couto Pereira põe fim a uma sequência de 12 jogos sem vencer e alimenta a esperança na luta pela permanência na Série A. Após a partida, o atacante concedeu entrevista ao canal Premiere e destacou a união do elenco alvinegro.



"Esse grupo merece. A gente está trabalhando muito e está muito fechado. Essa vitória mostra o que é o nosso grupo: fechado contra tudo e contra todos. Só a gente pode tirar o Botafogo dessa situação. Batemos na trave em algumas rodadas e dava para sentir na concentração do vestiário que podia ser hoje. Saímos perdendo e conseguimos dar a volta", disse.



Pedro Raul aproveitou também para dedicar o gol ao companheiro Kevin, que falhou na derrota para o Internacional, no último sábado. Na partida de hoje, o lateral-direito também colocou a vitória em risco ao cometer pênalti nos acréscimos, mas viu Sabino isolar a batida.



"Dedicar o gol para o Kevin, que está nos ajudando muito. Teve uma infelicidade no jogo passado. Dedico para ele e para todo esse grupo que está sempre junto. É difícil, mas só a gente pode reverter essa situação", completou.



Com a vitória, o Botafogo chegou aos 23 pontos e dorme na 18ª posição, a cinco pontos do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A próxima partida do Alvinegro será no próximo domingo, diante do Corinthians, no Nilton Santos.