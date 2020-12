Vitor Silva/Botafogo. Vitor Silva/Botafogo.

Por Lance

Publicado 20/12/2020 15:38

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado detonou o zagueiro Sabino, que desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 47 minutos do segundo tempo na derrota de virada do Coritiba no último sábado para o Botafogo por 2 a 1, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Renato chamou Sabino de "palhaço" e afirmou que se fosse o presidente do Coxa, teria rescindido o contrato dele ainda no vestiário.



"Se eu sou presidente do Coxa, esse palhaço teria o contrato rescindido no vestiário. Ele e o treinador que o escalou como cobrador de pênalti! Ridículo tem limite", postou RMP em sua conta no Twitter.



Com a derrota, o Coritiba ficou nos 21 pontos e foi ultrapassado pelo próprio Botafogo, que chegou aos 23 pontos. O primeiro clube fora da zona do rebaixamento é o Bahia, que tem 28 pontos e ainda joga nesta rodada.

Se eu sou presidente do Coxa, esse palhaço teria o contrato rescindido no vestiário. Ele e o treinador que o escalou como cobrador de pênalti! Ridículo tem limite. https://t.co/MCgMmDHZvy