Goleiro sofreu edema ósseo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 14:50

Rio - Sem atuar pelo Botafogo desde setembro, Gatito Fernández vem se recuperando de um edema ósseo no joelho e continuará desfalcando o clube. Sendo assim, Diego Cavalieri segue como titular para a partida contra o Corinthians.



Ainda que Gatito seja um dos grande nomes do clube e do futebol brasileiro, para o comentarista Roger Flores o Alvinegro está bem servido de goleiros e destacou Cavalieri como “confiável”.



“Gatito faz falta sim, é um goleiro de seleção, mas o Cavalieri é um goleiro confiável, sem dúvida nenhuma, é experiente e sabe administrar os problemas. Na posição de goleiro o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo”, afirmou Roger Flores, no programa “Globo Esporte”.



A previsão de retorno do arqueiro paraguaio será quando o Botafogo encara o Athletico Paranaense, no primeira rodada em 2021.