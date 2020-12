Timão mira vaga no G6 contra o Botafogo Divulgação

Por Lance

Rio - O Corinthians realizou neste sábado (26) o último treino no CT Dr. Joaquim Grava antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Botafogo, domingo, às 16h, no Nilton Santos.

Após três dias consecutivos de preparação e treinos, o técnico Vagner Mancini iniciou o sábado com um vídeo explicativo e, na sequência, foi a campo. A equipe que deve iniciar a partida foi submetida a um trabalho tático e de movimentação ofensiva, finalizado com cobranças de falta e jogadas de bola parada.

A comissão técnica ainda não pode contar com o goleiro Cássio, que cumpre protocolos de segurança após sofrer uma concussão decorrente de um trauma na cabeça, durante a partida contra o Goiás, o atacante Jonathan Cafú, que segue em quarentena após ter testado positivo para o novo coronavírus e Bruno Méndez, suspenso após ter levado o 3º amarelo contra o Esmeraldino.

A delegação corinthiana embarcou para o Rio de Janeiro e ficará concentrada na capital carioca neste sábado.

Na 9ª colocação do Brasileirão com 36 pontos, o Timão quer se aproximar do G6 do Brasileirão. Por outro lado, o Botafogo, 18º colocado, soma apenas 23 pontos e precisa da vitória para se aproximar dos times fora do Z4.

PROVÁVEL CORINTHIANS: Walter; Fagner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Ramiro, Cazares, Otero; Jô.