O Botafogo recebeu o Corinthians no Nilton Santos, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, e sofreu mais uma derrota. Com gol de Cazares, o Timão venceu o Alvinegro carioca por 2 a 0, com gols de Cazares e Matheus Vital.

DIEGO CAVALIERI - Não teve culpa nos gols do Corinthians e fez defesas difíceis ao longo do jogo. NOTA 7,5

KEVIN - Muito mal no jogo. Sofreu na marcação e pouco efetivo nas investidas ao ataque. NOTA 4

MARCELO - Muita vontade e velocidade, mas pouca técnica. Precisa entender que futebol não é só correr. Precisa evoluir a parte tática. NOTA 5

KANU - Mostra evolução com o tempo. Tem sido o jogador mais regular do Botafogo nos últimos jogos. NOTA 6,5

FORSTER - Improvisado na lateral, mesmo com Victor Luís à disposição, deu conta do recado na medida do possível. NOTA 6

RHUAN - Ficou 15 minutos em campo e nada pôde fazer. SEM NOTA

ZÉ WELISON - Fez uma partida burocrática, sem grande destaque, e foi substituído no começo do segundo tempo. NOTA 6

LECAROS - Entrou bem no jogo e deu velocidade ao setor ofensivo alvinegro. NOTA 6,5

CAIO ALEXANDRE - O melhor jogador alvinegro no meio de campo. Com muita disposição e técnica, o camisa 19 se salvou. NOTA 7

CÍCERO - Jogador comum em campo. Lento e, em algumas vezes, perdido em campo. NOTA 4,5

ÉBER - Afobado, entrou no segundo tempo e foi nulo em campo. NOTA 5

WARLEY - Não fazia um jogo ruim, mas Barroca o sacou para colocar Matheus Babi para ficar com dois centroavantes de ofício em campo. NOTA 5

BABI - Foi acionado, mas não teve oportunidade de mostrar serviço e foi bem marcado. NOTA 5

VICTOR LUÍS - Atuou mais avançado, de ponta, mas não cumpriu bem o papel e foi sacado do jogo no intervalo. NOTA 4,5

KALOU - Mais uma atuação apagada. Até hoje não justificou o esforço que a diretoria fez para contratá-lo. NOTA 4

PEDRO RAUL - Não conseguiu se desvencilhar da boa marcação do setor defensivo do Corinthians e foi pouco efetivo em campo. NOTA 4,5

BARROCA - Inventou demais. Começou com Victor Luís de ponta, depois o tirou do jogo, manteve Forster improvisado, que pediu para sair, e colocou o atacante Rhuan para jogar na lateral esquerda. Não mereceu, em nenhum momento, a vitória contra o Corinthians. NOTA 3

CORINTHIANS: Não fez uma grande partida, mas não precisou de muito esforço para superar o Botafogo no Nilton Santos. Destaque para o zagueiro Gil, que não deixou Pedro Raul respirar, Cazares e de Matheus Vital, que entrou bem no segundo tempo e foi premiado com um gol.