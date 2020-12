Botafogo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 27/12/2020 18:40

Marcelo Benevenuto saiu na bronca com a atuação do Botafogo. Após derrota por 2 a 0 para o Corinthians neste domingo, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro afirmou que não gostou da postura apresentada pelos jogadores do Glorioso em campo.



Publicidade

"A gente até começou o jogo bem. Só que quando a gente toma o gol não consegue reagir. A saída pra gente é continuar trabalhando, e a gente individualmente se policiar. A gente está no Botafogo, um clube com muitos ídolos, acho que faltou espirito de decisão, pela situação que estamos. No próximo jogo (Ahtletico Paranaense) será fundamental para ganhar porque está complicada nossa situação", afirmou, à "TV Globo".



O camisa 14 criticou a falta de vontade da equipe como um todo. Para ele, o time desistiu de lances no campo defensivo que poderiam ter sido evitados. Benevenuto afirmou que o Botafogo não teve garra suficiente para tentar roubar a bola em certas ocasiões.



"Isso que eu estava cobrando dentro de campo , parece que quando a gente perde a bola vira as costas e desiste da jogada. Se ficar com essa mania de toda a gente vai tomar (gol) sempre. No Botafogo não pode ter jogada perdida, mesmo que a gente erre um passe tem que chegar, parar com falta, o importante é não desistir. A gente perdia a bola em certo momento, virava as costas e não ia atacar o adversário. Sofremos com essa atitude. Espero que no próximo jogo a gente não tenha mais essa atitude", completou.



Com 23 pontos, o Botafogo é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo apenas no dia 6 de janeiro contra o Athletico Paranaense, também no Nilton Santos.